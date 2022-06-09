بالفيديو: المستقلون يعولون على الحزب الديمقراطي للمساعدة في انجاح مبادرتهم

آخر هذه المبادرات كانت للمستقلين الذين أعلنوا عنها عقب زيارتهم الى اربيل ولقاء قادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.مبادرة المستقلين تضمنت عدة نقاط عولت على الحزب الديمقراطي لنجاحها لكنها لم تفرز أي اتفاق بسبب التجاذبات السياسية الداخلية بحسب مراقبين إضافة الى العوامل الخارجية الفاعلة على الساحة السياسية العراقية.وتترقب الساحة السياسية مبادرة جديدة سيطلقها زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني خلال الايام القادمة دون معرفة تفاصيل ما ستتضمنه هذه المبادرة.على الرغم من إطلاق الجهات السياسية العديد من المبادرات الا انها لم تفضي حتى الآن الى حل الانسداد الحالي في البلاد الامر الذي يؤخر تشكيل الحكومة لوقت أطول.