بالفيديو: تذمر المواطنين بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي‎‎

مع دخول فصل الصيف تزداد معاناة المواطنين في محافظة كربلاء المقدسة بسبب قلة تجهيز التيار الكهربائي، حيث وصلت ساعات الأنقطاع الى أربع عشرة ساعة يوميأ مطالبين الحكومة المركزية بإيجاد حل لإنهاء الأزمة التي أصبحت شبه أزلية مع الحكومات المتعاقبة.حكومة كربلاء المحلية بدورها طالبت وزارة الكهرباء بإنصاف المحافظة من حصتها بالطاقة أسوة بباقي المحافظات الأخرى التي تستوفي كامل طاقتها الفعلية، فيما لوحت بوقفة ضد الوزارة اذا لم تستجب لمطالبهم.