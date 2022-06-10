مؤسسة السومرية ترد على بيان النفط وما حمله من مغالطات

كما تعلن مؤسسة السومرية عن تحفظها على ما جاء في بيان النفط من اساءات ضد وسيلة إعلام يشهد لها القاصي والداني بحياديتها وعدم انحيازها لطرف دون آخر طيلة سنوات عملها منذ 2004 وحتى الآن.الأمر المستغرب في بيان وزارة النفط أنها لم تقم بتكذيب أي خبر من الاخبار التي عرضتها قناة السومرية الفضائية ولم تقدم ما من شأنه تفنيد جميع تلك الأنباء، وهذا يدل بما لا يقبل الشك على أنها اخبار حقيقية تستند الى وقائع ووثائق رسمية صادرة عن الوزارة نفسها.مؤسسة السومرية في الوقت الذي تحتفظ فيه بحقها القانوني بالرد على ما تضمنه بيان وزارة النفط من اساءات واضحة لعملها الإعلامي وحرية الرأي، تطالب وزارة النفط بتقديم اعتذار رسمي عن الاتهامات التي طالت القناة وكادرها.