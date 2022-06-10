لجنة برلمانية ترد على اتهامات النفط لمؤسسة السومرية

وقال عضو اللجنة، مهند الخزرجي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يرفض البيان الذي اصدرته وزارة النفط بخصوص مؤسسة اعلامية عريقة وحيادية وتلتزم بالمهنية والحيادية في تغطياتها الاخبارية".واستغرب "ما تناولته وزارة النفط من اتهامات الى مؤسسة السومرية بدل الدفاع عن نفسها بالطرق القانونية والقنوات الرسمية بخصوص ادعائها بتعمد السومرية تشويه صورة الوزارة خصوصاً وان الطوابير التي تقف على ابواب محطات الوقود خير شاهد على عدم قدرة الوزارة في توفير المشتقات النفطية، مؤكداً أن اللجنة اشرت عدد من السلبيات تجاه الوزارة".ودعا الخزرجي، وزارة النفط إلى "تقديم الادلة الى لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية من المعلومات التي ساقتها قناة السومرية بحقها وليس اصدار بيانات معنوية، واننا كسلطة تشريعية نكفل حرية الاعلام ونرفض تكميم الافواه من اي جهة كانت سواء ضد قناة السومرية أو أي مؤسسة اعلامية تنتهج الحق والحقيقة كسبيل اوحد للوصول الى خدمة الوطن والمواطن".