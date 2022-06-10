برلماني يعرب عن دهشته من اتهامات النفط لمؤسسة السومرية

وقال الشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "بيان النفط كان هجومياً للغاية ضد هذه المؤسسة العريقة لطالما عرفت بمصداقيتها وتغطيتها المتزنة للاحداث والانشطة بما فيها التي تجريها وزارة النفط ودوائرها في عموم العراق، مضيفاً أنه كان الأجدر بالوزارة ووزيرها ومسؤوليها أن لا تنحدر الى هذا المستوى من لغة الخطاب".وطالب عضو مجلس النواب، وزارة النفط "بسحب بيانها ضد مؤسسة السومرية والاعتذار لها، كما يطالبها بالتعامل مع وسائل الإعلام العراقية وتحديداً المؤسسات الاعلامية المعنية بطريقة تليق بما تقدمه من رسائل إعلامية رصينة ساهمت بترسخ الخطاب الوطني العراقي".وفي وقت سابق، ردت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، في مجلس النواب، على الاتهامات التي ساقتها وزارة النفط لمؤسسة السومرية الإعلامية.وقال عضو اللجنة، مهند الخزرجي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يرفض البيان الذي اصدرته وزارة النفط بخصوص مؤسسة اعلامية عريقة وحيادية وتلتزم بالمهنية والحيادية في تغطياتها الاخبارية".واستغرب "ما تناولته وزارة النفط من اتهامات الى مؤسسة السومرية بدل الدفاع عن نفسها بالطرق القانونية والقنوات الرسمية بخصوص ادعائها بتعمد السومرية تشويه صورة الوزارة خصوصاً وان الطوابير التي تقف على ابواب محطات الوقود خير شاهد على عدم قدرة الوزارة في توفير المشتقات النفطية، مؤكداً أن اللجنة اشرت عدد من السلبيات تجاه الوزارة".ودعا الخزرجي، وزارة النفط إلى "تقديم الادلة الى لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية من المعلومات التي ساقتها قناة السومرية بحقها وليس اصدار بيانات معنوية، واننا كسلطة تشريعية نكفل حرية الاعلام ونرفض تكميم الافواه من اي جهة كانت سواء ضد قناة السومرية أو أي مؤسسة اعلامية تنتهج الحق والحقيقة كسبيل اوحد للوصول الى خدمة الوطن والمواطن".