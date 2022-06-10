بهذه الطريقة.. عملية سرقة تطال محل لبيع الهواتف النقالة في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "ثلاثة اشخاص أقدموا على الدخول الى محل لبيع الهواتف النقالة ضمن منطقة بغداد الجديدة، حيث كان بداخل المحل طفل صغير يديره بعد مغادرة صاحبه لتناول الغداء".وأضاف، أن "السرّاق قاموا بتكميم الطفل بواسطة شريط لاصق ومن ثم سرقة هواتف مجهولة العدد".وأكد المصدر، أن "القوات الأمنية طوقت المنطقة وألقت القبض على احد السرّاق فيما تستمر عملية البحث على الآخرين".