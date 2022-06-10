الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن المتهمين بتسريب الاسئلة الوزارية

وقال مدير مكتب الوزير في اجابة على سؤال عبر موقع الوزارة الرسمي اطلعت عليه السومرية نيوز، ان "الحارس لم يكن وحده وتم القاء القبض على 5 اشخاص اخرين".واضاف ان "الحارس اعترف بالجريمة وباقي المتهمين هم اعضاء في اللجنة الفرعية للامتحانات وتم توقيفهم ايضا والتحقيق معهم وهناك ايضا وشخص خامس غير موظف".وكان وزير التربية علي الدليمي، اعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن حارس بناية تربية الرصافة الثانية، تمكن من الوصول إلى مكان الأسئلة المسربة وبيعها.