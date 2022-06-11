بعد أن أغمض عينيه.. محطات بحياة "عملاق التعليق الرياضي" الراحل مؤيد البدري

وتعلم مؤيد عبد المجيد القراءة والكتابة في الكتاتيب قبل دخولهِ المدرسة الابتدائية، وبعدها درس في ثانوية الأعظمية في بغداد، وتخرج منها عام 1953، ثم التحق بالمعهد العالي للتربية الرياضية في جامعة بغداد عام 1954، وتخرج منهُ عام 1957. ولقد حصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة، وهنالك نال درجة البكالوريوس ثم الماجستير في العلوم الرياضية. وهو أول معلق رياضي عراقي، وتقاعد من العمل الوظيفي في عام 1993.من هو؟مؤيد عبد المجيد البدري (21 نوفمبر 1934)، وهو رمز من رموز الكرة العراقية، مقدم برامج ومعلق رياضي عراقي، من مواليد بغداد، منطقة الأعظمية، محلة السفينة.نسبهوهو مؤيد عبد المجيد عبد اللطيف حسين ظاهر حمد علي حسن عرموش بدري (جد عشيرة البو بدري وهي أحد عشائر مدينة سامراء المعروفة) بن حسين (الملقب بعرموش) بن علي بن سعيد بن بدري، وعائلة البدري عائلة يرجع نسبها إلى الامام علي بن أبي طالب (ع)المناصب التي شغلها-أمين صندوق الإتحاد العراقي لكرة القدم.-مدير عام الرياضة المدرسية 1962 - 1984.-مدير الألعاب الرياضية في وزارة الشباب 1962 - 1984.-أستاذ في كلية التربية الرياضية جامعة بغداد.-سكرتير الاتحاد العراقي لكرة القدم 1970 - 1977 .-رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في 1977 ، 1980 و 1988.كان لمؤيد البدري العديد من المشاركات والكتابات في الصحف والمجلات وكان أولها كتب سلسة اسمها (الغيث) عام 1957.-عمل محرراً في مجلة السينما العراقية، قسم الأخبار الرياضية.-ترأّسَ تحرير جريدة الملاعب."الثلاثاء المميز"وقدم البدري برنامجا رياضيا هو الأشهر في بين البرامج الرياضية، وهو برنامج "الرياضة في اسبوع"، الذي بثت الحلقة الأولى منه عام 1963 واستمر عرض البرنامج الذي يغطي الأحداث الرياضية المحلية والعربية والعالمية فضلا عن الحوارات مع أصحاب الإنجاز والمسؤولية واستضافة المنتخبات التي حققت الالقاب والفوز في البطولات، واستمر تقديم البرنامج لأكثر من 30 عاما وكان كل الرياضيين يفرغون انفسهم في الساعة التاسعة من كل يوم ثلاثاء، للجلوس امام الشاشة الصغيرة ومتابعة البرنامج الذي يقدمه البدري بطريقة حظيت بالقبول والحب والتقدير من الجميع.