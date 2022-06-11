اندلاع حريق كبير داخل سوق في بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اندلاع حادث حريق كبير داخل سوق، جنوبي بغداد.



وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع داخل سوق الباله في منطقة ابو دشير جنوبي العاصمة".



وأشارت إلى أن فرقها تكافح النيران.