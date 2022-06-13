الكاظمي "يوبخ" وزير التربية ويتخذ إجراءات بشأن تسريب أسئلة الامتحانات (وثيقة)

وتضمنت وثيقة صادرة عن الكاظمي، واطلعت عليها السومرية نيوز، أن الكاظمي "نسّب بتوجيه توبيخ لوزير التربية، ورئيس وأعضاء اللجنة الامتحانية"، بسبب تسريب بعض الأسئلة.ووجه الكاظمي بـ "سحب يد كل من رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات، وقاسم العكيلي، مدير عام تربية الرصافة الثانية، الذي تشير المعلومات إلى حدوث تسريب الأسئلة من دائرته، وإحالتهم إلى التحقيق، ولحين إنجاز اللجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض، أعمالها".وأكد الكاظمي وفق الوثيقة، أن "التربية تتحمل مسؤوليتها لإنجاز امتحانات الثالث متوسط والصفوف الأخرى، بما يضمن تدارك الثغرات والسلبيات وتعزيز الثقة بأداء الوزارة، وبإمكانها التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، لتوفير متطلبات إنجاز العمل بالشكل المطلوب".