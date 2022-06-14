مجلس الوزراء يعلن تخصيصات مالية لهذه الملفات

وقال الشيباني خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "مجلس الوزراء خصص 1.5 مليار دينار لدعم الأمن في سنجار".وأضاف، أنه "تم تخصيص 6.5 مليار دينار لاستقدام الفرق الأجنبية لمستشفى ابن سينا لمعالجة المرضى".وأشار إلى، أن "المجلس خصص 500 مليون دينار لتكاليف مؤتمر منتدى الحضارات العريقة الذي سيعقد في بغداد، فضلاً عن 25 مليون دولار لتوفير الدعم اللوجستي لطائرات وزارة الدفاع".