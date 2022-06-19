عبر بث مباشر.. محاولة انتحار فاشلة لمنتسب أمني في بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، تفاصيل محاولة انتحار "فاشلة" لمنتسب أمني في بغداد.وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "معلومات وردت بوجود محاولة انتحار لمنتسب أمني عن طريق محاولته شنق نفسه داخل داره ضمن مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد".وتابع، أن "المنتسب قام ببث مباشر على الفيس بوك اثناء محاولته الانتحار"، مبينا ان "الحبل انقطع اثناء شنق نفسه واصطدم رأسه في الأرض ليغمى عليه بعد ذلك".وبين المصدر، أن "المنتسب كان مخمورا حيث حضر ضابط التحقيق وبعد دخول داره تبين انه على قيد الحياة".