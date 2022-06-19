إجراءات "صارمة" في كردستان لمواجهة الكوليرا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم تأكيد وجود عدد من حالات الكوليرا من مختلف الأعمار في كل من محافظتي السليمانية وأربيل بعد التأكد المختبري".وأضافت، أنه "لهذا الغرض اتخذت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان إجراءات أكثر وأكثر صرامة مع الجهات المعنية في الزراعة والبلديات والداخلية والمحافظات والإدارات المستقلة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".وطالبت الوزارة، المواطنين "باتباع إرشادات النظافة الشخصية والتأكد من نظافة مياه الشرب والغذاء والاتصال بالسلطات الصحية في أسرع وقت ممكن في حالة ظهور أعراض الغثيان من أجل منع المضاعفات وسلامتهم".