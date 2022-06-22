مجددا.. الصدر يتبرع بـ10 ملايين دينار لمشروع البنيان المرصوص

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، تبرعه الى مشروع البنيان المرصوص.

وبحسب وصل "تبرع" حصلت عليه السومرية نيوز، فإن "الصدر ساهم في صندوق البنيان المرصوص بـ "10 ملايين دينار عراقي".

