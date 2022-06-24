الصحة تصدر بياناً بشأن كورونا والحمى النزفية والكوليرا

وقال متحدث الوزارة، سيف البدر، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم تأكيد تسجيل 3 إصابات جديدة بمرض الكوليرا"، مبيناً أن "اثنين من تلك الحالات في كركوك وواحدة في ديالى".وأشار البدر إلى، أن "المجموع الكلي بإصابات الكوليرا وصل إلى 19 حالة مؤكدة، 2 بالمثنى، 1 ببغداد، 5 في كركوك، 1 في ديالى، و10 في السليمانية".وشدد على ضرورة الالتزام بتوصيات الوزارة والنظافة العامة عن طريق "غسل اليدين قبل وبعد الطعام وكذلك بعد الخروج من الحمام"، داعياً الجهات المعنية المسؤولة عن مياه الشرب والصرف الصحي "تأمين سلامة مياه الشرب؛ لأن المرض ينتقل من الطعام والمياه الملوثين"، مؤكداً "استعداد وزارة الصحة للتعامل مع أي مستجد واحتواء المرض".وفي سياق الحمى النزفية، أكد البدر "تسجيل إصابة جديدة في محافظة نينوى، ليصل مجموع الحالات 208 منها 35 وفاة".ومع قرب حلول عيد الأضحى، شدد متحدث وزارة الصحة، على الجزارين ومربي المواشي "اخذ الإجراءات الاحترازية"، محذراً من أن "انتقال العدوى خلال هذه الأيام سيكون أكثر من غيرها".ودعا إلى مراجعة المستشفيات عند الشعور "بارتفاع درجات الحرارة والألم بمختلف مناطق الجسم مع مغص معوي، قبل تطور الأعراض ووصولها إلى مرحلة النزف تحت الجلد او من فتحات الجسد كون بذلك تكون نسبة الوفاة عالية".أما فيما يتعلق بارتفاع إصابات كورونا، أرجع البدر، السبب إلى "عدم إقبال الكثير من المواطنين إلى تلقي لقاحات الجائحة، ناهيك عن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".وأكد متحدث الوزارة، استعداد "الصحة للتعامل مع أي مستجد او متغير"، موضحاً أن "ردهات المستشفيات جاهزة والاف الأسرة شاغرة وملاكات الوزارة تولدت لديها خبرة عالية للتعامل مع كافة حالات كورونا".وشدد البدر على "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية واخذ اللقاحات".