حريق داخل مستشفى أهلية في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حادث حريق داخل مستشفى المستنصرية الاهلي في بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريق بورد كهربائي اندلع داخل مستشفى المستنصرية الاهلي في منطقة الوزيرية".



وأضاف، أنه "تمت السيطرة على الحادث دون اصابات".

