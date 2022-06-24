الداخلية توجه بتشكيل لجنة للتحقيق بقضية الضابط المستقيل بالانبار

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات حادث العقيد عادل لطيف تبان".واضاف ان "الوزير أمر بأن تتوجه هذه اللجنة يوم غدٍ الى محافظة الأنبار لبدأ سير التحقيق".ويذكر ان امر فوج طوارئ الانبار السادس، العقيد عادل التبان، قدم استقالته من سلك الشرطة.يأتي ذلك بسبب اعتداء مثنى الحلبوسي شقيق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على آمر ومنتسبي سيطرة الفلوجة؛ بعد منعهم السير في الاتجاه المعاكس.