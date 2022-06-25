مجدداً.. عاصفة ترابية "كبيرة" تضرب الانبار (صور)

ضربت عاصفة ترابية، اليوم السبت، محافظة الأنبار، فيما تتجه نحو العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسلنا، ان "عاصفة ترابية كبيرة ضربت محافظة الانبار مما تسببت بحجب الرؤية في طرق المحافظة".



فيما تتجه العاصفة نحو العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.