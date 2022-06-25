"البديل قادم".. الأمن يزيل ملصقات مجهولة المصدر في بغداد

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، أنه "من خلال التجوال ضمن قاطع المسؤولية تم ملاحظة وجود منشورات ملصقة بالقرب من حزب تقدم مكتب النائب ليث الدليمي قرب نفق الزيتون في منطقة الحارثية عليها عبارة "البديل قادم" حيث تم ازالتها من قبل مفارز القطعات الماسكة".وبينت، أنه "من خلال التجوال ضمن قاطع المسؤولية تم ملاحظة وجود منشورات ملصقة في منطقة الداوودي ابتداءً من شارع 14 رمضان وشارع السكة باتجاه حي الجامعة وداخل الاحياء عليها عبارة (البديل قادم) حيث تعمل المفارز على ازالتها مع القطعات الماسكة".ويوم أمس، أزالت القوات الأمنية ملصقات مماثلة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.