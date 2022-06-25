أجواء حمراء.. الغبار يغطي سماء تكريت (صور)

ضربت عاصفة ترابية، اليوم السبت، مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين.

وأظهرت صور خاصة لـ السومرية نيوز، أجواء تكريت وهي باللون الأحمر.



وكانت هيئة الأنواء الجوية، قد أعلنت عن بدء موجة الغبار والعاصفة الترابية من ظهر اليوم السبت وتستمر حتى صباح الأحد.