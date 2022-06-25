أمانة بغداد تعلن المباشرة بتحويل "معسكر الرشيد" لمسطح اخضر

‏وذكر بيان للامانة، ورد لـ السومرية نيوز، إن "أمين بغداد اطلع ميدانياً على اعمال رفع الانقاض في معسكر الرشيد من قبل الجهد الآلي والبشري لامانة بغداد والجهد الهندسي لوزارة الدفاع وكذلك آليات وزارة النفط".وقال أمين العاصمة، وفق البيان، انه "اشارة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته لمبنى أمانة بغداد لتحويل معسكر الرشيد الى مسطحات خضراء ،باشرت أمانة بغداد بتهيئة الجهد الآلي والبشري لرفع الأنقاض المتراكمة في معسكر الرشيد".وتابع ان " هناك اجتماعات عديدة جرت بمكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة من وزارة الدفاع والوزارات الأخرى الساندة والأسبوع الماضي باشرت امانة بغداد مع الوزارات الأخرى برفع الانقاض من هذه المنطقة والعمل مستمر لغاية تصفيرها".واشار الى ان " هناك تنسيق مع وزارة الدفاع لتنفيذ مخطط تصميمي للمكان لوجود منشآت عائدة لها ، وهناك تنسيق عالي المستوى من خلال تشكيل لجان مشتركة لغرض دراسة الموقع و إعداد مخطط تصميمي متكامل لهذه المنطقة لتضم شوارع وطرق رئيسية وسيكون اغلب التصميم عبارة عن مسطحات خضراء تكون متنفس لأهالي العاصمة بغداد".