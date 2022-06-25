بينها "عدم الرسوب".. التعليم تتخذ قرارات عدة

وقالت الوزارة في بيان، إنه "التزاما بسياستها في توفير بيئة جامعية تستجيب استجابة متوازنة للمتطلبات العلمية والمتغيرات الراهنة تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العمل بالقرارات الآتية للعام الدراسي المقبل 2023/2022، وهي استمرار تخفيض أجور التعليم الموازي في الدراسة الأولية الصباحية بنسبة 50% للمراحل كافة".وتضمنت القرارات "تخويل مجالس الاقسام والفروع العلمية ومجالس الكليات والجامعات - الدراسة الصباحية، وكذلك الهيئات المشرفة في الجامعات - الدراسة المسائية الصلاحيات القانونية بتخفيض الأجور الدراسية بنسبة تصل الى 25%، واعتبار العام الدراسي 2021/2020 سنة عدم رسوب للطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الأولية باستثناء المشمولين بالعقوبات الانضباطية والغش والتزوير وتكون مباشرتهم في العام الدراسي المقبل 2023/2022".كما تضمنت "العمل بصلاحيات مجالس الجامعات والكليات وتوصيات الأقسام والفروع العلمية بشأن تخفيض أجور الدراسات العليا ضمن قناة النفقة الخاصة بنسبة تصل الى 25%، وتدوير وإشغال أكثر من خمسة آلاف وثمانمئة وتسعة وستين مقعدا من المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا من خلال تدوير المتقدمين من قناة القبول العام الى قناة النفقة الخاصة وتدوير المقاعد بين فئات ذوي الشهداء حسب الاستحقاق والطلبات المقدمة في حال عدم وجود متنافسين وحسب ضوابط التقديم والقبول للعام الدراسي 2023/2022".