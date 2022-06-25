بالصور.. "الزائر الأصفر" يقتحم بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً لوصول العاصفة الترابية الى العاصمة بغداد.

وتسببت العاصفة بانعدام الرؤية وتوقف مؤقت للحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي.

وأدناه صور بعدسة مصور السومرية: علي جاسم