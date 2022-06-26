المرور تنوه لفتح طريق وسط بغداد - عاجل

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، فتح طريق وسط العاصمة بغداد بعد اكمال اعمال الصيانة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم إعادة افتتاح نفق دمشق في منطقة العلاوي بعد إكمال أعمال الصيانة".