بالصور.. اضراب عام من قبل موظفي مطار النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن موظفي مطار النجف الدولي اضربوا عن العمل منذ صباح اليوم.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "موظفي مطار النجف الدولي اعلنوا عن اضراب عام بسبب إجبارهم على إن يتم فحص سياراتهم في الجهاز الإشعاعي".