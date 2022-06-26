بالصور.. الكاظمي يؤدي مناسك العمرة في مكّة المكرّمة

السومرية نيوز- بغداد

أدى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مناسك العمرة لبيت الله الحرام في مكة المكرمة.



وأظهرت صور، نشرها المكتب الإعلامي للكاظمي، الأخير وهو يؤدي مناسك العمرة لبيت الله الحرام، بعد وصوله إلى السعودية مساء يوم أمس.





