إخماد حريق "القصر الأبيض".. الدفاع المدني تكشف الأضرار

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت عجلات الإطفاء التخصصية والسانده لتكافح النيران المشتعلة داخل السوق التجاري وزجت بعجلة السلم لتقذف الحريق باعمدت المياه من الأعلى إلى الأسفل وتحقق السيطرة على امتداد نيران إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث بالتزامن مع تنفيذ عمليات إخلاء العمال المتواجدين في السوق حتى أحكمت سيطرتها الكاملة على امتداد الحريق".وأضافت، أنه "بعد ذلك باشرت فرق الدفاع المدني بعمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخازن المحترقة والسيطرة على قلب النيران لتنهي أعمال الإخماد والتبريد بوقت قياسي رغم صعوبة السيطرة على المواد المحترقة من الزيوت والمواد المطاطية والبلاستيكية للأدوات الاحتياطية".وعن أضرار الحريق، بينت الدفاع المدني، ان "فرقها أكملت مهمتها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وتابعت، أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل السوق التجاري".