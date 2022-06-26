مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته ويبحث عدداً من المواضيع

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس القضاء الاعلى عقد جلسته السادسة المنعقدة في الساعة الثامنة من صباح يوم الاحد الموافق 26 /6 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان".وأضاف، أن "المجلس بحث عدداً من المواضيع الداخلة ضمن جدول الاعمال ومنها اقرار مدونة السلوك القضائي واعمامها على كافة المحاكم للعمل بموجبها".وأشار البيان إلى أن "المجلس أقرَّ ترقية عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام، وبحث مقترح برنامج الامم المتحدة الانمائي بخصوص تطوير وتوسيع عمل المحاكم التجارية".