التربية تعلن ضوابط التقديم على مدارس المتميزين للعام الدراسي 2022 – 2023

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "التقديم على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد يبدأ يوم غد الاثنين الموافق 27 / 6 / 2022، وينتهي في نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 7 / 7 / 2022 ، واكد البيان ان "الضوابط تنص على ان لا يقل مجموع الطالب الراغب بالتقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد عن (475) درجة بالنسبة للطلبة المسلمين اي بمعدل (95%) و(380) درجة بالنسبة للطلبة غير المسلمين أي بمعدل (95%)".وأضاف البيان، ان "الطالب المتقدم للقبول يؤدي اختبارا في الذكاء واختباراً تحصيلياً في المواد ( اللغة العربية ، اللغة الانكليزية ، الرياضيات ، العلوم ) من مواد الصف السادس الابتدائي وبحسب المنهج المكيف على وفق ما صدر من المديرية العامة للمناهج للعام الدراسي 2021 – 2022 ، وسيكون موعد اجراء اختبارات الذكاء والتحصيلي في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 22 / 8 / 2022 ، حيث يكون الاختبار في المدرسة التي قدم اليها الطالب ، أذ يبدأ اختبار الذكاء اولاً ثم الاختبار التحصيلي ويفصل بينهما استراحة لمدة 30 دقيقة مع التقيد بالسقف الزمني لكليهما".وتابع البيان، "يكون التقديم للقبول الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد في محافظة بغداد وفقاً للرقعة الجغرافية (بطاقة سكن ولي امر التلميذ ، او موقع مدرسته الابتدائية) ولا يحق لهم النقل الى مدرسة اخرى ، مع اخذ تعهد خطي من اولياء الامور لقبول ابنائهم وفقاً للطاقة الاستيعابية للثانوية ، وكذلك الحال نفسه للقبول في مدارس المتميزين بالنسبة للمحافظات".ونوه البيان الى ، انه "يحق لخريجي الدراسة الابتدائية العائدين من الخارج الدارسين باللغة الانكليزية بالاستضافة في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد (لطلبة الصف الاول المتوسط) بعد ان يتم تحديد المستوى الدراسي لهم وكذلك تأييد ان تكون دراستهم باللغة الانكليزية من قبل المديرية العامة للتقويم والامتحانات ويتم تثبيتهم للعام الدراسي اللاحق بعد نجاحهم وتحقيقهم لمعدل البقاء (70%) وخلاف ذلك ينقل الطالب الى مدرسة أخرى".وأشار الى، انه "يحق لخريجي الدراسة الابتدائية القادمين من الدول العربية التقديم الى اختبارات هذه المدارس وحسب الضوابط للدارسين باللغة العربية ، هذا وتلتزم ادارة مدارس المتميزين و ثانويات كلية بغداد بإعلان نتائج المقبولين وعلى وفق القوائم المرسلة اليها كما يحق للطلبة الاعتراض على النتائج في موعد اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ ظهور النتائج".