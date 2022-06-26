Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الاستخبارات تحبط عملية بيع طفل بـ15 مليوناً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

التربية تعلن ضوابط التقديم على مدارس المتميزين للعام الدراسي 2022 – 2023

محليات

2022-06-26 | 06:36
التربية تعلن ضوابط التقديم على مدارس المتميزين للعام الدراسي 2022 – 2023
3,728 مشاهدة

اعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، ضوابط التقديم على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "التقديم على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد يبدأ يوم غد الاثنين الموافق 27 / 6 / 2022، وينتهي في نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 7 / 7 / 2022 ، واكد البيان ان "الضوابط تنص على ان لا يقل مجموع الطالب الراغب بالتقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد عن (475) درجة بالنسبة للطلبة المسلمين اي بمعدل (95%) و(380) درجة بالنسبة للطلبة غير المسلمين أي بمعدل (95%)".

وأضاف البيان، ان "الطالب المتقدم للقبول يؤدي اختبارا في الذكاء واختباراً تحصيلياً في المواد ( اللغة العربية ، اللغة الانكليزية ، الرياضيات ، العلوم ) من مواد الصف السادس الابتدائي وبحسب المنهج المكيف على وفق ما صدر من المديرية العامة للمناهج للعام الدراسي 2021 – 2022 ، وسيكون موعد اجراء اختبارات الذكاء والتحصيلي في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 22 / 8 / 2022 ، حيث يكون الاختبار في المدرسة التي قدم اليها الطالب ، أذ يبدأ اختبار الذكاء اولاً ثم الاختبار التحصيلي ويفصل بينهما استراحة لمدة 30 دقيقة مع التقيد بالسقف الزمني لكليهما".

وتابع البيان، "يكون التقديم للقبول الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد في محافظة بغداد وفقاً للرقعة الجغرافية (بطاقة سكن ولي امر التلميذ ، او موقع مدرسته الابتدائية) ولا يحق لهم النقل الى مدرسة اخرى ، مع اخذ تعهد خطي من اولياء الامور لقبول ابنائهم وفقاً للطاقة الاستيعابية للثانوية ، وكذلك الحال نفسه للقبول في مدارس المتميزين بالنسبة للمحافظات".

ونوه البيان الى ، انه "يحق لخريجي الدراسة الابتدائية العائدين من الخارج الدارسين باللغة الانكليزية بالاستضافة في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد (لطلبة الصف الاول المتوسط) بعد ان يتم تحديد المستوى الدراسي لهم وكذلك تأييد ان تكون دراستهم باللغة الانكليزية من قبل المديرية العامة للتقويم والامتحانات ويتم تثبيتهم للعام الدراسي اللاحق بعد نجاحهم وتحقيقهم لمعدل البقاء (70%) وخلاف ذلك ينقل الطالب الى مدرسة أخرى".

وأشار الى، انه "يحق لخريجي الدراسة الابتدائية القادمين من الدول العربية التقديم الى اختبارات هذه المدارس وحسب الضوابط للدارسين باللغة العربية ، هذا وتلتزم ادارة مدارس المتميزين و ثانويات كلية بغداد بإعلان نتائج المقبولين وعلى وفق القوائم المرسلة اليها كما يحق للطلبة الاعتراض على النتائج في موعد اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ ظهور النتائج".
 
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:41 | 2022-06-26 11:41
11:36 | 2022-06-26 11:36
11:30 | 2022-06-26 11:30
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.