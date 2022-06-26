أمانة بغداد تصدر بياناً بشأن شحة المياه في أطراف العاصمة

‏ونقل بيان للامانة، ورد لـ السومرية نيوز، عن امين بغداد قوله ان "بعض مناطق أطراف العاصمة بغداد شهدت شحة في الماء خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي الذي ادى إلى حدوث ضعف في وصول كميات الماء الصافي إلى تلك المناطق".وتابع ان "هناك تنسيق عالي المستوى مع وزارة الكهرباء لتأمين الخطوط الكهربائية المستثناة من القطع المبرمج لمشاريع الماء ، مؤكداً ان هناك حلول لدائرة ماء بغداد من خلال تنفيذ ربطات التقوية وإعادة توزيع المياه من خلال مشاريع التصفيه إلى تلك المناطق".وبين ان "مشكلة الشحة ستتلاشى بعد استقرار التيار الكهربائي و الإدارة الجيدة من قبل دائرة ماء بغداد للماء المنتج وتوزيعه عبر الخطوط الناقلة وشبكة الفرعية".