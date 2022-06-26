على خلفية اقتراف خروقات.. ضبط (١١) متهماً في دائرة توزيع كهرباء ديالى

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى تلقى معلوماتٍ عن اقتراف خروقاتٍ في دائرة توزيع كهرباء المحافظة، فبادر إلى تأليف فريق عمل؛ للتحري والتقصي عن تلك المعلومات مؤلف من محققي شعبة التحري والضبط في المكتب".وأضافت، أن "فريق عمل المكتب انتقل إلى دائرة توزيع كهرباء ديالى، حيث تم ضبط المتهمين البالغ عددهم (١١) متهماً من لجان مشتريات وتنفيذ المشاريع الصغيرة الخاصة بالدائرة؛ لاقترافهم خروقاتٍ تمثلت بجلب وصولات شراءٍ وهميَّةٍ، فضلاً عن وجود مُغالاةٍ في أسعارها الحقيقيَّة".ونوهت الدائرة "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق النزاهة (الخفر) في ديالى؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحقهم".