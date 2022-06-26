فضيحة تضرب الخطوط الجوية العراقية.. "مهزلة ومسخرة" (فيديو)

وقال أحد المواطنين العالقين في مقطع مصور ورد لـ السومرية نيوز، إن الخطوط الجوية العراقية حجزت تذاكر لعدد كبير من المواطنين بمطار صبيحة في اسطنبول ثم قالت الشركة أن الطائرة "قبطت".وابدى المواطنون امتعاضاً شديداً من هذه التصرفات، فيما قال مواطن في المقطع المصور "وين راكبين بكيا (في إشار إلى السيارات التي تعمل في نقل الركاب وعلى خطوط مناطق واحياء مختلفة من العراق)".وأشار إلى أن "موظفي الشركة تركوا المسافرين بالمطار ولم يعالجوا وضعهم".فيما بين مواطن آخر، أن رحلته أجلت من الساعة التاسعة إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ثم إلى الساعة الثانية، ثم إلى الساعة الرابعة.