الغانمي يوجه بافتتاح بناية للبطاقة الوطنية في الديوانية

وجّه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأحد، بافتتاح بناية للبطاقة الوطنية الموحدة في الديوانية.





وذكر الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز": أننا "نعمل بخطوات واثقة لتقديم الخدمات للمواطنين فهم جل اهتمامنا ولقد أكدنا ونؤكد على هذا الموضوع".



وأضاف، أننا "وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بافتتاح بناية للبطاقة الوطنية الموحدة في الديوانية، واستقبال المراجعين الكرام وتوفير أفضل سبل الراحة لهم والابتعاد عن حلقات الروتين، كما نشيد بجميع من ساهم في عملية الافتتاح، وسنواصل العمل خدمةً للعراق وشعبه".