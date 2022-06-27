إطلاق الدفعة السادسة من راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران - عاجل‏

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبدالستار اعلن اطلاق راتب المعين المتفرغ للمستفيدين في بغداد والمحافظات لشهر حزيران الحالي".وأضاف، الوزير وفق البيان، ان "هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل ‏اكملت الإجراءات الفنية والمالية ‏لاطلاق رواتب المعين المتفرغ ‏الدفعة السادسة لشهر حزيران الحالي لسنة ٢٠٢٢ ".‏ودعت، الهيئة المستفيدين والمستفيدات لـ"التوجه الى المنافذ ‏المعتمدة من قبل المصارف ‌‏(الرافدين، والرشيد، وآشور) لاستلام رواتبهم بعد اكمال ‏الاجراءات وتبليغهم من قبل المصارف".