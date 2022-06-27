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حجاج العراق يشيدون بالسكن والطعام في مكة المكرمة والمدينة المنورة (فيديو)
محليات
2022-06-27 | 07:29
حجاج العراق يشيدون بالسكن والطعام في مكة المكرمة والمدينة المنورة (فيديو)
3,315 مشاهدة
أشاد الحجاج العراقيون، اليوم الاثنين، بالسكن والطعام في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبحسب مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، فإن الحجاج العراقيين، اشادوا بالخدمات التي قدمت لهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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