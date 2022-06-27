لمخالفته واجباته الوظيفية.. النزاهة تستقدم مدير بلدية الديوانية

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة، في معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنَّ "محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ مُدير بلديَّة الديوانيَّ؛، لوجود مُغالاةٍ في أسعار تنصيب أعمدة إنارةٍ في شارع هيئة الاستثمار في المُحافظة بقيمة (50,000,000) مليون دينار".وتابعت الدائرة، أنَّ "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969".وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر قبض واستقدامٍ وقرارات أحكامٍ بحق عددٍ من المسؤولين المحليِّين في محافظة الديوانيَّة؛ على خلفيَّة مُخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام، منها صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مُدير حسابات البلديَّة ورئيس لجنة التقدير ومسؤول الإيجارات والمسَّاح؛ لقيامهم بالتلاعب في محضر التقدير وقيمة بدل الإيجار لأحد العقارات في المحافظة.