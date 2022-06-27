أفاد مصدر أمني، الاثنين، باندلاع حريق داخل محال تجارية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع داخل محال تجارية ضمن منطقة الحرية".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تكافح حالياً الحريق".