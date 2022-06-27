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إغلاق نفق بعد انقلاب ثلاث سيارات وسط النجف
محليات
2022-06-27 | 18:26
المصدر:
السومرية نيوز
2,425 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإغلاق نفق بعد انقلاب ثلاث سيارات وسط النجف.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير في نفق العسكريين يؤدي إلى إغلاقه بعد انقلاب ثلاث عجلات".
وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن أربعة مصابين".
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