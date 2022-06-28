مجلس القضاء الأعلى: "العدول عن قرار سابق" سياق قضائي معتمد دوليا

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية أصدرت قرارا تضمن (العدول) عن قرار سابق اصدرته سنة 1973 كان يقضي بكفالة حق المرأة في ان تنهي طوعا حملها مادام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها خلال (22) اسبوعا من بدء الحمل في قضية ( رو ضد ويد)، إلا أن المحكمة العليا اصدرت قرارا بتاريخ 24/ 6/ 2022 تضمن من حيث النتيجة ( العدول عن هذا المبدأ) قررت السماح لكل ولاية وضع قوانين الاجهاض الخاصة بها اذ ايدت المحكمة قانونا صدر في ولاية مسيسيبي جرى بموجبه حظر الاجهاض بعد 15 اسبوعا من الحمل".وأضاف: "اتساقا مع هذا السياق القضائي، يذكر ان محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية في العراق اتخذت عدد من القرارات تضمنت العدول عن قرارات سابقة اتخذت في حينه في ظروف ووفق اجتهاد قضاة سابقين عملوا في تلك المحاكم وقد وجد خلفهم من القضاة ان هذه القرارات تستوجب العدول عنها".