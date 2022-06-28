تحديد اعمار قبول الطلبة في المراحل الثانوية للمدارس النهارية

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بما يلي:-- يقبل الطالب في الصف الأول المتوسط إذا كان من تولد 2007 بالنسبة للذكور و2005 للإناث في حال عدم تركهم او رسوبهم لسنتين في صفوفهم.- يقبل الطالب في الصف الثاني المتوسط من مواليد 2006 من جنس الذكور و 2004 بالنسبة للإناث في حال عدم تركهم او رسوبهم لسنتين في صفوفهم.- يقبل الطالب في الصف الثالث المتوسط من مواليد 2005 للذكور، أما الإناث فشرط أن تكون قد وصلت الى 2003 في حال عدم تركهم او رسوبهم لسنتين في صفوفهم.- قبول الطلبة الذكور في الصف الرابع الاعدادي من يحمل مواليد 2002 وبالنسبة للإناث من تولد 2000 في حال عدم تركهم او رسوبهم لسنتين في صفوفهم.- قبول الطالب في الصف الخامس الاعدادية من مواليد 2001 إذا كان ذكراً ، ويحق للإناث القبول من كانت مواليدها 1999 في حال عدم تركهم او رسوبهم لسنتين في صفوفهم.- قبول الطالب في الصف السادس الاعدادي من مواليد 2000 بالنسبة للذكور ، والإناث شرط ان لاتتجاوز مواليدها 1998 في حال عدم تركهم او رسوبهم لسنتين في صفوفهم