الفرات يبوح بآثار العراق.. انخفاض المناسيب يظهر منطقة أثرية "مدهشة" في الانبار (صور)

سجون مملكة تلبس الأثرية، ظهرت بعد انخفاض مناسيب نهر الفرات في مدينة عنّة بمحافظة الانبار، ليواصل بلاد الرافدين البوح بآثاره بعد فترة قليلة من اكتشاف مدينة آثرية في دهوك بعد انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة.كانت هنالك مملكة يهودية آثرية قبل الاسلام وتحمكها سيدة اسمها تلبس وكانت هذه الآثار اخر ما تبقى من هذه المملكة، سجون الموت هذه كان يسجن بها من يخالف قانون هذه المملكة حيث ارتفاع فتحة السجن 1.15 سم وعرضه 50 سم تقريباً، حيث يمكث السجين في هذا السجن جالساً ومنحني ويتم صلبه عدة ايام وليالٍ حتى الموت، وهذه منحوتته في جبل يحد نهر الفرات وفوق الجبل يوجد قبور كبيرة مبنية من الحجر والرصاص.