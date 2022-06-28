الكشف عن تزوير ومغالاة في شراء مواد بـ100 مليون دينار في بلديات نينوى

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت من ضبط مُدير قطاع التحرير البلديِّ ومُعاونه، فضلاً عن مسؤولي الإيجارات والتجاوزات في القطاع؛ لعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة لإزالة تجاوز أحد الأندية الرياضيَّة على عقارٍ تعود ملكيَّته للدولة".وأضافت، إنه "تمَّ خلال العمليَّة ضبط رئيس النادي؛ لقيامه بالتجاوز على عقارٍ مساحته (6) دوانم مُنذ عام 2005، واستغلاله لبناء مُنشآتٍ رياضيَّةٍ وملاعب وجباية إيرادات النادي لمصلحته دون استحصال المُوافقات الأصوليَّة".وأوضحت أنَّ "الفريق نفَّذ عمليَّتين مُنفصلتين في الشركة العامَّة لتجارة الحبوب – فرع نينوى كشف خلالهما عن حدوث حالات تزويرٍ رافقت عمليَّات شراء ونصب وصيانة منظومة الدفاع المدني وكاميرات مراقبةٍ في الشركة، مُنوِّهةً بأنَّ قيمة المواد التي تمَّ شراؤها وتزوير وصولاتها بلغت (51,940,000) مليون دينارٍ".وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، أفادت الدائرة بـ "ضبط مُخالفاتٍ ومُغالاةٍ في أسعار شراء منقي ديزل (فلاتر) لمصلحة دائرة صحَّة نينوى– قطاع الرعاية الصحيَّة الأوليَّة الأيمن"، لافتةً إلى أنَّ "مبلغ شراء (الفلاتر) بلغ (45,000,000) مليون دينارٍ".