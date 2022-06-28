امين بغداد يوجه بفتح شارع رئيسي وطريق فرعي في جانب الكرخ

السومرية نيوز – بغداد

وجه امين بغداد عمار موسى كاظم، بفتح شارع الصابيات الرئيس وطريق آخر فرعي للمنطقة الواقعة شمال مدينة الكاظمية في جانب الكرخ والشروع بتوفير الخدمات لساكنيها.



وقالت امانة بغداد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "امين بغداد التقى ممثلين عن منطقة الصابيات ومناطق افرازات شمال الكاظمية وهي مناطق لم تقدم لها الخدمات خلال السنوات السابقة، عاداً اياها من اولويات مهام امانة بغداد تقديم الخدمات لهذه المناطق".

وتابع ان "هناك تنسيق مشترك ما بين المستثمر الحاصل على أجازة استثمارية لإنشاء مجمع سكني في منطقة الصابيات ودائرة المشاريع في أمانة بغداد لفتح الشارع الرئيس المؤدي إلى منطقة الصابيات إضافة إلى طريق فرعي بعرض ٢٠ متراً لخدمة هذه الافرازات".

وبين ان "هناك توجيه لدائرة ماء بغداد لتوفير الخدمات لهذه المناطق التي بدأت تؤهل بالسكان".

واشار الى ان "امين بغداد وجه بإكمال الطريق الرابط بين منطقة الرحمانية ومنطقة الشعلة وفتح الطريق المؤدي إلى مستشفى الشعلة بعد إزالة جميع التجاوزات والشروع بأعمال تطوير وتعريض وتأهيل الشارع لخدمة المنطقة".