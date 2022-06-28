مع عيدية.. إطلاق رواتب هذه الفئة - عاجل

وذكر الوزير في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر تموز ٢٠٢٢، ومنحهم عيدية مقدارها 100 ألف دينار بمناسبة عيد الأضحى المبارك".وأضاف، أن "المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران الجابري بينت أن الدائرة أكملت جميع الإجراءات المتعلقة برواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها وسيتم إطلاقها ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٨-٦-٢٠٢٢".