التعليم تطلق تحديث مناهج طرائق التدريس التخصصية

وقالت دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة في بيان ورد لـ للسومرية نيوز،ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت تحديث المناهج لطرائق التدريس التخصصية في الجامعات بالتعاون مع فريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)".واضافت ان "مستشار الوزارة الدكتور علاء عبد الحسن عطية أوضح خلال حفل إطلاق تحديث مناهج طرائق التدريس التخصصية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتجهت بشكل مدروس بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية نحو تحديث وتطوير المناهج وآليات التدريس في الجامعات العراقية على وفق مسار التطورات العالمية المعتمدة في الجامعات الرصينة".وأضاف أن "التطوير والتحديث المستمر للسياسات التعليمية ومرتكزاتها وأدواتها يشكل أساسا استراتيجيا ضمن دائرة التنمية الشاملة التي تستند الى المعرفة وصورها المتنوعة".واشارت الدائرة الى ان "المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور إيهاب ناجي عباس أكد إن "مؤسسات التعليم العالي في العراق أعدت خطة متكاملة لتحديث النظام التعليمي وتعزيز البرامج والمناهج الدراسية ومراعاة أنظمة الجودة والاعتماد الأكاديمي وتطوير آليات التدريس والتوجه نحو التعليم المرن" مشيرا الى أن "الوزارة حققت خطوات مهمة بالتعاون مع الخبراء المختصين في مجال طرائق التدريس من الجامعات العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".بدورها أشارت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق السيدة زينا علي أحمد في كلمتها الى أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بالعمل والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وفتح المزيد من آفاق التعاون باتجاه مواكبة التطورات العلمية لافتة في الوقت نفسه الى أن هذا التوجه لإعداد وتنفيذ المنهاج الموحد لطرائق التدريس في سبعة وثلاثين مركزا للتعليم المستمر في الجامعات العراقية يمثل منطلقا تفاعليا مهما في مجال التعاطي والتسويق المعرفي الحديث".