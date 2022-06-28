دعوة برلمانية تخص الدرجات الوظيفية في "الدعم الطارئ".. تحذير!

وقال المياحي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي تضمن ضمن مواده تخصيص ألف درجة وظيفية لدعم الكفاءات والشباب وتقليل نسب البطالة وهي خطوة مهمة وضرورية لكن تركت آلية توزيع تلك الدرجات بين الوزارات والمحافظات دون توضيح، ما يجعلها عرضة للفساد والاستغلال من بعض الجهات لتحقيق مكاسب خاصة".وأضاف، إن "هذا الامر ولضمان العدالة والمساواة والشفافية في التنفيذ وعدم دخول الملف في مزايدات أو اتهامات لهذا الطرف أو ذاك وتحقيق المنشود من تلك الخطوة، فإن هنالك ضرورة لصدور قرار حكومي بحصر صلاحيات توزيع تلك الدرجات لدى مجلس الخدمة الاتحادي بصفته الجهة المعنية بهذا الامر، على ان يتم وضع آليات وتعليمات خاصة من قبل المجلس توضح نسب التوزيع على الوزارات والمحافظات والمعايير المتبعة في تلك الآلية".