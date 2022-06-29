زيدان يبحث مع السفير العماني التعاون القضائي بين البلدين

السومرية نيوز - محليات



أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، السفير العماني حامد بن أحمد عيد روس.





وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "زيدان بحث مع السفير العماني المقترحات الخاصة بالتعاون القضائي بين البلدين".

