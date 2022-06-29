رئيس مجلس القضاء يبحث مع عمداء القانون تنظيم ورش مشتركة

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "زيدان بحث مع العمداء مقترح تنظيم مؤتمرات وورش العمل المشتركة بين مجلس القضاء الاعلى وكليات القانون في مختلف الاختصاصات القانونية".وأضاف، أن "اللقاء شهد حضور ميري كاظم الخيكاني عميد كلية القانون في بابل/ رئيس لجنة عمداء القانون، والدكتور عقيل فاضل الدهان عميد كلية القانون في البصرة، والدكتور بيرك فارس حسين عميد كلية القانون في تكريت، والدكتور نظام جبار طالب عميد كلية القانون في القادسية، والدكتور سعيد علي غافل عميد كلية القانون في الكوفة، والدكتورة سلوى احمد ميدان عميد كلية القانون في كركوك، والدكتور خليفة ابراهيم عودة عميد كلية القانون في ديالى".