بالصور.. حريق هائل يلتهم غابات الموصل - عاجل

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "حريقاً كبيراً اندلع في غابات الجانب الأيسر من مدينة الموصل".وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني توجهت إلى مكان الحادق لإخماد الحريق".