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لقطات حصرية لاحياء زيارة الإمام الجواد (ع) في الكاظمية
محليات
2022-06-29 | 08:43
المصدر:
السومرية نيوز
3,065 مشاهدة
تنشر وكالة السومرية نيوز، لقطات حصرية من أرض الكاظمية في ذكرى إحياء استشهاد الإمام محمد الجواد (عليه السلام).
أدناه الصور بعدسة مراسل السومرية الزميل علي جاسم:
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