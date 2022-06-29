لقطات حصرية لاحياء زيارة الإمام الجواد (ع) في الكاظمية

تنشر وكالة السومرية نيوز، لقطات حصرية من أرض الكاظمية في ذكرى إحياء استشهاد الإمام محمد الجواد (عليه السلام).

أدناه الصور بعدسة مراسل السومرية الزميل علي جاسم: